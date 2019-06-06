Темы дня : Путин встретится с Папой Римским, а в Екатеринбурге определились с площадками для строительства храма

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-06T16:40:18+03:00

Путин встретится с Папой Римским, а в Екатеринбурге определились с площадками для строительства храма 00:00 00:00

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- Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и папы Римского. Визит российского президента в Ватикан запланирован на четвертое июля. В РПЦ предстоящую встречу комментировать не стали. По словам зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, визит Путина к Папе Римскому носит межгосударственный характер.

- В Екатеринбурге определились с площадками для строительства храма. Список популярных предложений опубликован на сайте администрации города. Они сформированы по итогам голосования местных жителей - передает корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге Данил Свечков.