Дневник ПМЭФ-2019 : Владимир Княгинин: Мы входим в десятку крупнейших стран по количеству иностранных студентов
Основной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. ФОТО: Сергей Карпухин/ТАСС.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин рассказал о том, как обстоят дела с привлечением иностранных студентов в отечественные ВУЗы
Владимир Княгинин: Мы входим в десятку крупнейших стран по количеству иностранных студентов
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