2019-06-07T12:59:51+03:00
Дневники Российских инвестиционных форумов

Дневник ПМЭФ-2019 : Владимир Княгинин: Мы входим в десятку крупнейших стран по количеству иностранных студентов

Основной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. ФОТО: Сергей Карпухин/ТАСС.Основной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. ФОТО: Сергей Карпухин/ТАСС.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин рассказал о том, как обстоят дела с привлечением иностранных студентов в отечественные ВУЗы

Владимир Княгинин: Мы входим в десятку крупнейших стран по количеству иностранных студентов

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