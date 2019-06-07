Дневник ПМЭФ-2019 : Алексей Комиссаров: Наши проекты дают возможность студентам ВУЗов работать над реальными проектами бизнеса
Основной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» рассказал о проекте, который он представлял на форуме и договоренностях, которые удалось достичь
Алексей Комиссаров: Наши проекты дают возможность студентам ВУЗов работать над реальными проектами бизнеса
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