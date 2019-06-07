2019-06-07T15:55:38+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Путин выступит на форуме в Петербурге, в США россиянку приговорили к 7 годам заключения, в Новосибирске пройдет флешмоб, посвященный Сталину

Валентин Алфимов с главными новостями дняВалентин Алфимов с главными новостями дня

Валентин Алфимов с главными новостями дня

Путин выступит на форуме в Петербурге, в США россиянку приговорили к 7 годам заключения, в Новосибирске пройдет флешмоб, посвященный Сталину

00:00
00:00

Главные темы:

- В Санкт- Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Главное событие - пленарное заседание. В этом году оно называется "Формируя повестку устойчивого развития". На нем выступит Владимир Путин. Также будут участвовать лидеры Китая, Болгарии, Армении и Словакии.

- Маргарита Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента на "Эхе Москвы". Помощь врачей понадобилась после конфликта с юристом Фонда по борьбе с коррупцией Любовью Соболь. Инцидент произошел 6 июня днём. Поздно вечером главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов принёс Маргарите Симоньян извинения.

- В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за похищение своих детей. Богдану Осипову признали виновной в вывозе дочерей и сына в Россию. Также 38-летняя россиянка три года после освобождения будет находиться под надзором американских властей - ей нельзя будет покидать США.

- В Новосибирске пройдет флешмоб, посвященный Иосифу Сталину. Чествовать генералиссимуса будут в честь 140-летия со дня его рождения. Особое внимание организаторы праздника уделят детским площадкам - на них маленьким горожанам расскажут о подвигах советского вождя. На фестивале в Новосибирске будут работать 15 площадок: "Сталин и культура", «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали». Это уже не первое культурное мероприятие в городе, посвященное вождю. 9-го мая новосибирские коммунисты открыли бюста Сталина.

- Студентка из Новосибирского медицинского университета, скандально прославившаяся на всю страну, будет отчислена. Так в вузе отреагировали на посты Анны Лучининой, в которых она унижала пациентов.

- Жара в Центральной России не собирается отступать. В выходные ожидается до +33 градусов. Для начала июня это - рекордные цифры. Пока жители центральных регионов плавятся от жары, крымчане страдают от дождей. В Севастополе прошли сильные дожди и затопили улицы города.

Скачать передачу [mp3, 23.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Июня 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Темы дня : Путин встретился с главами информагентств и государств, Алибасова погрузили в медикаментозный сон, директора гимназии могут уволить за высокий проходной бал для девочек

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
6 Июня 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : На форум в Петербурге прилетели представители 120 стран, Бари Алибасов отмечает день рождения в больнице, в Подмосковье хоронят убитого спецназовца Никиту Белянкина

В студии: Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Си Цзиньпин процитировал Федора Достоевского
Си Цзиньпин: Китай готов делиться технологиями 5G
Самарская область вошла в топ-25 рейтинга состояния инвестклимата АСИ
ВМС США отреагировали на инцидент с военными РФ в Восточно-Китайском море
Путин: доверие к доллару падает
В Москве гастарбайтер порезал полицейского во время задержания
Россия просит Великобританию допустить российские СМИ к расследованию ЧП в Солсбери
Путин: навязываемая США модель их господства не отвечает задачам будущего
Путин: Россия должна добиться среднеевропейского уровня качества жизни
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации во время техосмотра машин
Путин подпишет указ о нацстратегии в области искусственного интеллекта
Кардиологи назвали семь способов предотвращения сердечных заболеваний
В Швеции при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
Путин: модель мировых торговых отношений находится в кризисе
Роскомнадзор грозит Google новыми штрафами
Основатель Baring Vostok Макл Калви не поедет на Петербургский экономический форум
Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства
Минздрав РФ готов бороться с антипрививочниками
Цифровые технологии обеспечат устойчивость электросетевого комплекса Поморья
Зеленский: Киев выступает за прекращение огня, но будет жестко отвечать обстрелам на Донбассе
В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы
Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово
Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла
Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом
Песков: у Путина в планах пока нет контактов с Зеленским