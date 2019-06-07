Темы дня : Путин выступит на форуме в Петербурге, в США россиянку приговорили к 7 годам заключения, в Новосибирске пройдет флешмоб, посвященный Сталину

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-07T15:55:38+03:00

Путин выступит на форуме в Петербурге, в США россиянку приговорили к 7 годам заключения, в Новосибирске пройдет флешмоб, посвященный Сталину 00:00 00:00

Главные темы:

- В Санкт- Петербурге стартовал второй день международного экономического форума. Главное событие - пленарное заседание. В этом году оно называется "Формируя повестку устойчивого развития". На нем выступит Владимир Путин. Также будут участвовать лидеры Китая, Болгарии, Армении и Словакии.

- Маргарита Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента на "Эхе Москвы". Помощь врачей понадобилась после конфликта с юристом Фонда по борьбе с коррупцией Любовью Соболь. Инцидент произошел 6 июня днём. Поздно вечером главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов принёс Маргарите Симоньян извинения.

- В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за похищение своих детей. Богдану Осипову признали виновной в вывозе дочерей и сына в Россию. Также 38-летняя россиянка три года после освобождения будет находиться под надзором американских властей - ей нельзя будет покидать США.

- В Новосибирске пройдет флешмоб, посвященный Иосифу Сталину. Чествовать генералиссимуса будут в честь 140-летия со дня его рождения. Особое внимание организаторы праздника уделят детским площадкам - на них маленьким горожанам расскажут о подвигах советского вождя. На фестивале в Новосибирске будут работать 15 площадок: "Сталин и культура", «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали». Это уже не первое культурное мероприятие в городе, посвященное вождю. 9-го мая новосибирские коммунисты открыли бюста Сталина.

- Студентка из Новосибирского медицинского университета, скандально прославившаяся на всю страну, будет отчислена. Так в вузе отреагировали на посты Анны Лучининой, в которых она унижала пациентов.

- Жара в Центральной России не собирается отступать. В выходные ожидается до +33 градусов. Для начала июня это - рекордные цифры. Пока жители центральных регионов плавятся от жары, крымчане страдают от дождей. В Севастополе прошли сильные дожди и затопили улицы города.