Дневник ПМЭФ-2019 : Вениамин Кондратьев: Основа любой экономики – человек. А в условиях сегодняшнего дня он должен быть высококвалифицирован
Основной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке и переподготовки как молодых людей, так и специалистов старше 50 лет в ведущих отраслях экономики края
Вениамин Кондратьев: Основа любой экономики – человек. А в условиях сегодняшнего дня он должен быть высококвалифицирован
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