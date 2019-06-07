Темы дня : В России увеличат материнский капитал, крейсер США чуть не протаранил российский корабль, десятки российских пилотов стали безработными

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-07T16:17:23+03:00

В России увеличат материнский капитал, крейсер США чуть не протаранил российский корабль, десятки российских пилотов стали безработными 00:00 00:00

Главные темы:

- В России увеличат материнский капитал. С 1 января 2020 года сумма выплат должна вырасти на 17 тысяч и составит 450 тысяч рублей. Ранее индексация материнского капитала была заморожена из-за дефицита бюджета.

- Американский крейсер чуть не врезался в большой противолодочный корабль тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Чтобы избежать столкновения, экипаж российского судна совершил экстренное маневрирование. Корабли прошли в пятидесяти метрах друг от друга. После инцидента, командование российского корабля, на международной волне связалось с экипажом американского судна. Россияне выразили ноту протеста и указали на недопустимость таких действий.

- Мария Захарова назвала поведение Любови Соболь - омерзительным. Так официальный представитель МИДа отреагировала на инцидент в редакции "Эха Москвы".

- Десятки российских пилотов остались без работы после прокурорской проверки. Эта проблема коснулась выпускников Южно-Уральского государственного университета. ВУЗ, который они окончили, не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. 64 пилота лишились свидетельств коммерческих и линейных пилотов.

- Жительница Челябинска Наталья Коули двенадцать лет прожила в браке с англичанином. Но счастье не может длиться вечно. Когда огонь любви и страсти потух - пара в Британии подала на развод. В Англии супругов развели, но по российским документам, Наталья до сих пор замужем.