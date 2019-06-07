2019-06-07T17:31:41+03:00
Дневники Российских инвестиционных форумов

Дневник ПМЭФ-2019 : На форуме прошел символический запуск нового завода по производству аммиака

Основной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАССОсновной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС

Предприятие компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко появится в городе Кингисеппе Ленинградской области, оно крупнейшее в России и в Европе и будет производить 1 миллион тонн аммиака в год

На форуме прошел символический запуск нового завода по производству аммиака

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