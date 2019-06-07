Дневник ПМЭФ-2019 : На форуме прошел символический запуск нового завода по производству аммиака
Основной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС
Предприятие компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко появится в городе Кингисеппе Ленинградской области, оно крупнейшее в России и в Европе и будет производить 1 миллион тонн аммиака в год
На форуме прошел символический запуск нового завода по производству аммиака
00:00
00:00