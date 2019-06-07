Темы дня : Мощный ливень парализовал Севастополь, задержан корреспондент "Медузы" по подозрению в организации нарколаборатории
Валентин Алфимов с главными новостями дня
Мощный ливень парализовал Севастополь, задержан корреспондент "Медузы" по подозрению в организации нарколаборатории
Главные темы:
- Мощный ливень парализовал Севастополь. Улица превратились в реки, подтоплены дома, повреждены линии электропередачи. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Подразделения МЧС получили более тысячи обращений от жителей.
- Глава Роскомнадзора признался, что у него установлен Telegram. Об этом Александр Жаров заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Претензии российских властей к мессенджеру возникли в 2017 году из-за отказа компании передавать спецслужбам ключи шифрования. По решению Таганского суда Москвы Telegram в России заблокировали.
- Пиар-директор Бари Алибасова опроверг сообщения об ухудшении состояния продюсера. Музыкант по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Алибасов попал в реанимацию, выпив по ошибке средство для чистки труб. Музыканта доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
- Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. В МВД утверждают, что при обыске в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.