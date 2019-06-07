Темы дня : В Севастополе выпала месячная норма осадков, а в Подмосковье задержали мигранта, от которого забеременела 11-летняя девочка

7 Июнь 19:03 2019-06-07T23:41:29+03:00

В Севастополе выпала месячная норма осадков, а в Подмосковье задержали мигранта, от которого забеременела 11-летняя девочка 00:00 00:00

Главные темы:

- Сегодня второй день Петербургского международного экономического форума. Главное событие - пленарное заседание, на котором участвовал Владимир Путин. Президент России говорил о проблемах мировой экономики, необходимости менять существующую глобальную модель, торговых войнах и санкциях, а также о состоянии российского бизнеса, и как государство планирует ему помогать.

- Севастополь приходит в себя после мощного ливня. Днем улицы города превратились в реки, десятки домов остались без электричества.

- Семья Бари Алибасова подаст в суд на производителя "Крота". Представитель продюсера Владимир Горожанкин рассказал, что сумма иска пока не определена. По его словам, вина компании в том, что у чистящего средства яркая упаковка, которую можно перепутать с йогуртом.

- В Подмосковье задержали мигранта, от которого забеременела 11-летняя девочка. На 47-летнего гражданина Узбекистана уже возбудили уголовное дело.