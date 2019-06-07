2019-06-07T20:33:26+03:00
Дневники Российских инвестиционных форумов

Дневник ПМЭФ-2019 : Ирина Макиева: Благодаря проекту "Прошагай город" прошагали уже 30 городов, нанесено 740 новых объектов

Основной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. Фото: Смирнов Владимир/ТАССОсновной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов рассказывает о проектах, которые они представляют на форуме

Ирина Макиева: Благодаря проекту "Прошагай город" прошагали уже 30 городов, нанесено 740 новых объектов

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