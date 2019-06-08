Темы дня : Повышение пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, запрет на организацию борделей с секс-роботами, жизни Алибасова уже ничто не угрожает

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-08T16:06:34+03:00

В России повысят пособие по уходу за ребёнком до трех лет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Повышение пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, запрет на организацию борделей с секс-роботами, жизни Алибасова уже ничто не угрожает 00:00 00:00

Главные темы:

- В России повысят пособие по уходу за ребёнком до трех лет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, такую возможность рассматривает Правительство и размер пособия уже обсуждается с министерством финансов.

- На Украине продолжают искать виноватых в сегодняшней ситуации, но делают это прошлом. Депутат Рады предложил судить за госизмену двух бывших президентов страны - Леонида Кравчука и Леонида Кучму, которые участвовали в заключении Будапештского меморандума 1994 года. По этому соглашению был уничтожен ядерный арсенал Украины.

- Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу. Содержание разговора участники не раскрывают, известно что присутствовал не только Зеленский, но и сотрудники его администрации. Но разговор велся в формате «не под запись». Зато в фейсбуке многие участники встречи отметили важнейшую деталь, на встрече их кормили шаурмой.

- Уникальная ситуация развивается в чемпионате России по футболу. Трех футболистов и тренера клуба “Черноморец” и генерального директора команды “Урожай” наказали за, так называемый "договорняк". Есть даже такая шутка: все в стране говорят, что договорные матчи есть, но никто в них никогда не участвовал. Так что будет дальше? Это начало борьбы с грязью или единичный случай и про него скоро забудут.

- Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить организацию борделей с секс-роботами. “В связи с появившейся информацией об открытии в европейских странах борделей с секс-куклами, у неких предпринимателей в Ленинградской области возник вопрос о правомерности подобной деятельности на территории нашей страны”, - пояснил Петров. Депутат решил действовать на опережение и уже внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект с запретом.

- Жизни продюсера Бари Алибасова уже ничто не угрожает. Его сын рассказал, что состояние Бари Каримовича остается тяжелым, но не критичным. В ближайшее время врачи будут наблюдать за своим пациентом, чтобы понять дальнейшую тактику лечения. Не исключена операция, но шансы, что восстановление пройдет без вмешательства тоже велики.

- Что делать, когда билетов на поезд нет, аэропорт далеко, а своей машины нет? Правильно поехать на такси. Так и сделал житель белорусского Гродно, когда собрался в Питер на выходные.