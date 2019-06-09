Темы дня : Состоится прямая линия с Путиным, в Казахстане выбирают нового президента, Ивана Голунова оставили под домашним арестом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-09T15:56:41+03:00

Состоится прямая линия с Путиным, в Казахстане выбирают нового президента, Ивана Голунова оставили под домашним арестом 00:00 00:00

Главные темы:

- Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Начало в полдень. Задать свой вопрос можно уже с 8:00 вплоть до завершения программы 20 июня. Можно позвонить по телефону, отправить СМС или ММС, а также зайти на сайт программы или в мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно будет отправить текстовый вопрос или видеоролик.

- Президента Молдавии отстранили от власти. Суд лишил Игоря Додона полномочий главы государства и передал их премьеру Павлу Филипу. Исполняющий обязанности молдавского главы правительства теперь должен будет распустить парламент.

- Дело Ивана Голунова. Суд отправил журналиста под домашний арест. Его задержала полиция днем 6 июня на Цветном бульваре. После личного досмотра и обыска квартиры у него якобы нашли кокаин и мефедрон. Журналиста “Медузы” обвиняют в производстве и торговле наркотиками. Вокруг задержания корреспондента развернулся скандал. Сам Голунов вину отрицает и говорит, что запрещенные вещества ему подбросили. Эту версию поддержали его коллеги и знакомые. Они полагают, что ничто в поведении журналиста никогда не указывало на его связь с наркотиками.

- В Казахстане проходят выборы президента. Они стали шестыми по счёту за всю историю страны. Ранее во главе государства почти 30 лет стоял Нурсултан Назарбаев. Он покинул пост 20 марта 2019 года. Всего зарегистрировано семь кандидатов, в том числе и Токаев от партии Назарбаева Nur Otan. Среди семи кандидатов в президенты впервые в истории страны оказалась и женщина. Она представляет партию "Ак жол". Для победы кандидату необходимо получить более 50% от общих голосов избирателей. А порога явки нет. Выборы в любом случае будут признаны. Голосование завершится в 20:00 (17:00 мск).

- Жара в Москве сегодня может побить полувековой рекорд. МЧС объявило экстренное предупреждение. Спасатели призывают жителей столицы к осторожности из-за погоды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, предпоследний по шкале, когда погодные условия могут действительно навредить человеку. Но погода изменится уже в понедельник. По данным Гидрометцентра России, жаркая погода ожидается и в других регионах Северо-Запада: в Коми к воскресенью температура может подняться +28 градусов, в Архангельской и Вологодской областях до +30.