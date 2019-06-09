Темы дня : В Молдавии президента отстранили от власти, в Сочи открывается "Кинотавр"

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-09T16:00:22+03:00

В Молдавии президента отстранили от власти, в Сочи открывается "Кинотавр" 00:00 00:00

Главные темы:

- Президента Молдавии отстранили от власти. Суд лишил Игоря Додона полномочий главы государства и передал их премьеру Павлу Филипу, который уже подписал указ о роспуске парламента. Досрочные выборы пройдут 7 сентября.

- Эксперты после отравления Бари Алибасова выявили несоответствие упаковки средства «Крот» нормам закона. Выяснилось, что производитель ООО «АМС Медиа» не указал всю необходимую информацию, относящуюся к такому классу опасности товара.

- В Сочи открывается 30-й по счёту фестиваль «Кинотавр». Фильмом открытия стала работа режиссёра Валерия Тодоровского «Одесса». Программа кинофестиваля традиционно разделена на основной конкурс, где просматриваются полнометражные фильмы, и короткометражки. В этом году было подано 75 заявок: из них 50 работ — это независимые проекты, 24 картины были профинансированы Министерством культуры и одна — фондом кино. На конкурс короткометражных работ прислали 417 заявок, 72 отклонили, в итоге в конкурс включили только 26 картин.

- Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020. Счёт 9:0. Игра прошла в Саранске. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной. Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.