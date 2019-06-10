2019-06-10T11:33:04+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Макаревич не будет петь на Красной площади, а в Сочи открылся "Кинотавр"

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Макаревич не будет петь на Красной площади, а в Сочи открылся "Кинотавр"

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Главные темы:

- Выступление Андрея Макаревича на Красной площади 12 июня отменили.

- Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков.

- Докопались: как не пополнить ряды «черных археологов». Нарушает ли закон человек с металлоискателем.

- Личные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе. Утечки произошли примерно в конце мая.

- Расхитителей электричества признали рецидивистами: В России ужесточили наказание за самовольное подключение к сетям

- Дело Ивана Голунова. Суд отправил журналиста под домашний арест. Журналиста “Медузы” обвиняют в производстве и торговле наркотиками.

- В Сочи открылся крупнейший российский кинофестиваль. В этом году он пройдет в 30-й раз.

- Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России Иван Федотов назвал преподающих в школах учителей «отвратительными неудачниками». По его словам, большинство педагогов получили плохое образoвание и не способны обучаться. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экoномическом форуме (ПМЭФ).

- Коридоры власти с Дмитирем Смирновым.

- Саакашвили возвращается в политику. Его партия решила идти на выборы в Раду самостоятельно.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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