Темы дня : Сотрудница "Алросы" похитила камней на миллионы долларов, борец погиб спасая беременную от подонков

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-10T14:30:58+03:00

Сотрудница "Алросы" похитила камней на миллионы долларов, борец погиб спасая беременную от подонков 00:00 00:00

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- Сотрудницу "Алроса" арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов. Операция была проведена при непосредственном участии службы безопасности "Алроса". Сама компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования. "Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

- Суд арестовал восьмого участника драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. Таким образом, все фигуранты дела находятся под стражей. Тем временем, в Москве продолжается расследование еще одного резонансного преступления - убийства спортсмена, который заступился за беременную. 9 июня в торговом центре задержали троих подозреваемых. В понедельник суд изберет им меру пресечения.

- В Сочи стартовал юбилейный, XXX "Кинотавр". На церемонии открытия не обошлось без упоминания дела журналиста Медузы Ивана Голунова. Председатель жюри основного конкурса фестиваля Константин Хабенский выступил в его поддержку. Открыл фестиваль фильм Валерия Тодоровского "Одесса". В основной конкурсной программе "Кинотавра" будет представлено 15 картин. 11 из них созданы при поддержке Министерства культуры.

- Оказывается, лишиться прав можно даже из-за маленькой собаки. Житель Магнитогорска не заметил, как наехал на лапу животного, но хозяйка пса видела все. Она собрала свидетелей и отправилась в суд.