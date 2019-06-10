2019-06-10T15:18:42+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В Кремле прокомментировали дело Голунова, а состояние здоровья Алибасова вызывает опасение

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

В Кремле прокомментировали дело Голунова, а состояние здоровья Алибасова вызывает опасение

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Главные темы:

- В Кремле прокомментировали дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили об этом еще в пятницу. Песков отметил, что делать выводы о недоверии к системе правопорядка на фоне резонансной истории - нельзя.

- Ивана Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотических средств. Это одна из частей 228-й статьи Уголовного кодекса, которую называют народной. Как считает общественный деятель Пётр Шкуматов: 228-ая статья требует реформирования и гуманизации. По его словам, бороться нужно не с последствиями, а с исходным содержанием законодательства.

- Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова. Он уже 4-й день находится в стадии медикаментозного сна, из которого должен был выйти 2 дня назад. Медики прогнозируют возможные проблемы у продюсера с приемом пищи: из-за поражения пищевода Алибасов не сможет глотать.

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