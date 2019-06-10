Темы дня : Сколько стоит опрос о месте под стройку и сколько можно держать животных в квартире

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-10T20:56:44+03:00

Сколько стоит опрос о месте под стройку и сколько можно держать животных в квартире 00:00 00:00

Главные темы:

- Бари Алибасов очнулся от медикаментозного сна и вновь лишился чувств. Как рассказала его личный врач Марият Мухина, которая навещает продюсера в больнице, Алибасов периодически просыпается, пытается шутить и задает вопросы про своего кота.

- Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 миллионов рублей. Об этом заявил глава избирательной комиссии города Илья Захаров. По его словам, из-за подготовки площадок и обучения наблюдателей маловероятно, что опрос состоится летом.

- На смартфонах с операционной системой Андроид нашли предустановленный вирус. По данным специалистов компании Google, злоумышленники устанавливали вирус устанавливался на стадии изготовления электронных устройств. Это большая угроза для пользователей - через вредоносные программы мошенники могут красть их деньги с заражённых смартфонов, - рассказал руководитель аналитического агентства "Контент Ревью" Сергей Половников.

- Министр финансов объяснил падение реальных доходов россиян. По словам Антона Силуанова, на этот показатель отрицательно влияют рост кредитования и сокращение теневого сектора в экономике.

- В Совете Федерации хотят ограничить число кошек и собак в квартирах. Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит Правительству и Министерству природы рассчитывать допустимое количество животных, исходя из метража жилплощади. Кабинету министров рекомендуют разработать поправки, которые установят административную ответственность за нарушение.