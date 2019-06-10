2019-06-10T20:56:44+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Сколько стоит опрос о месте под стройку и сколько можно держать животных в квартире

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

Сколько стоит опрос о месте под стройку и сколько можно держать животных в квартире

00:00
00:00

Главные темы:

- Бари Алибасов очнулся от медикаментозного сна и вновь лишился чувств. Как рассказала его личный врач Марият Мухина, которая навещает продюсера в больнице, Алибасов периодически просыпается, пытается шутить и задает вопросы про своего кота.

- Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 миллионов рублей. Об этом заявил глава избирательной комиссии города Илья Захаров. По его словам, из-за подготовки площадок и обучения наблюдателей маловероятно, что опрос состоится летом.

- На смартфонах с операционной системой Андроид нашли предустановленный вирус. По данным специалистов компании Google, злоумышленники устанавливали вирус устанавливался на стадии изготовления электронных устройств. Это большая угроза для пользователей - через вредоносные программы мошенники могут красть их деньги с заражённых смартфонов, - рассказал руководитель аналитического агентства "Контент Ревью" Сергей Половников.

- Министр финансов объяснил падение реальных доходов россиян. По словам Антона Силуанова, на этот показатель отрицательно влияют рост кредитования и сокращение теневого сектора в экономике.

- В Совете Федерации хотят ограничить число кошек и собак в квартирах. Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит Правительству и Министерству природы рассчитывать допустимое количество животных, исходя из метража жилплощади. Кабинету министров рекомендуют разработать поправки, которые установят административную ответственность за нарушение.

Скачать передачу [mp3, 11.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Июня 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Темы дня : Путин встретился с главами информагентств и государств, Алибасова погрузили в медикаментозный сон, директора гимназии могут уволить за высокий проходной бал для девочек

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
6 Июня 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : На форум в Петербурге прилетели представители 120 стран, Бари Алибасов отмечает день рождения в больнице, в Подмосковье хоронят убитого спецназовца Никиту Белянкина

В студии: Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Ципрас распустил парламент Греции и назначил выборы на 7 июля
На пакетах с наркотиками, проходящих по делу Голунова, нашли ДНК нескольких человек
Аварийная посадка вертолета закончилась гибелью пилота
Американский посол в России может сбежать на родину
У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение
В центре Нью-Йорка на здание рухнул вертолет
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Сергея Чуева
Лавров потребовал восстановления прав России в Совете Европы
На пост премьер-министра Великобритании претендуют 10 политиков
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой по правилам ММА
Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве Сергея Чуева
Окончание съемок бондианы перенесли из-за травмы Дэниела Крэйга
Владимир Путин сменил посла России в Сербии
Канада вводит запрет на использование одноразового пластика с 2021 года
Селена Гомес стала самым популярным человеком в Instagram
Visa: Траты россиян за границей летом увеличатся на 7%
Мосгорсуд отменил решение об аресте последних миллионов экс-министра Абызова
Зеленский посетит заседание Конституционного суда по вопросу роспуска Рады
Хинштейн заявил, что дело журналиста Голунова передано в СК
Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов Украины
Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги
При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек
Новак допустил обрушение цен на нефть до 30 долларов за баррель
Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров
Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда