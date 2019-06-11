Главное - вовремя : Июньская погода побила очередной рекорд. Что будет дальше?

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-11T11:53:04+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина с главными новостями дня

Июньская погода побила очередной рекорд. Что будет дальше? 00:00 00:00

Главные темы:

- Арест Ивана Голунова: Общественная активность против закона. Обвинение журналиста породило множество вопросов, выходящих за пределы отдельного случая.

- Июнь-2019 в Москве может стать самым жарким за историю метеорологических наблюдений. По данным синоптиков, средняя суточная температура воздуха в первой декаде почти на пять градусов превысила норму

- Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей.

- Врачи рекомендуют слушать музыку в наушниках на средней громкости и не более трёх часов в день. При этом перерывы в прослушивании должны составлять 30–40 минут.

- Роспотребнадзор хочет запретить уничтожать еду, пригодную к употреблению

- 11 июня 2019 года в Нижнем Новгороде будет матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020. Играют сборная России со сборной Кипра.

- "Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей", заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за невыполненного обещания Зеленского. А Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

- Согласно опросу, большинство компаний в России не стимулирует сотрудников к занятию спортом.

- Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.