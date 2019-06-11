Темы дня : Генпрокуратура будет следить за делом Голунова, в Махачкале взорвался танкер, трудовые мигранты получат пенсию за работу в России

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-11T13:47:22+03:00

Генпрокуратура будет следить за делом Голунова, в Махачкале взорвался танкер, трудовые мигранты получат пенсию за работу в России 00:00 00:00

Главные темы:

- Генеральная прокуратура пообещала тщательный надзор за делом Ивана Голунова.

- Истребитель Су-27 перехватил американский и шведский самолеты-разведчики над Балтийским морем. ПВО обнаружила две воздушные цели, которые приближались к российской границе. По тревоге в небо поднялся истребитель Су-27, который установил, что это лайнеры ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим". В Балтийском море проходят военные учения Бэлтопс-2019. В них задействованы почти 9 тысяч американских и европейских военнослужащих из 18 стран. В маневрах участвуют морские, воздушные и сухопутные силы. Учения продлятся до 21 июня.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале. Статья - причинение смерти по неосторожности.

- Сын Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении у отца. Бари Алибасов-младший добавил, что состояние продюсера по-прежнему тяжёлое. Бари Алибасов находится уже неделю в реанимации в состоянии медикаментозного сна.

- Подозреваемые в убийстве спортсмена в Бутове останутся под стражей до августа. Суд арестовал шестерых участников драки.

- Трудовые мигранты получат российские пенсии. На выплаты претендуют граждане Евразийского экономического союза. Нововведения Министерства труда предполагают, что страна, где мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет платить ему пенсию и по возвращении на родину. Планируется, что члены ЕАЭС подпишут и ратифицируют документ до конца года. По подсчётам Министерства труда, в следующие два года на выплату пенсий по новым правилам понадобится более 165 миллионов рублей. В будущем сумма вырастет, поскольку отчисления после подписания договора будут накапливаться. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

- Китайский производитель смартфонов Huawei может перейти на российскую операционную систему. Компания, которая попала под ограничения США и потеряла доступ к обновлениям Андроида, получит "Аврору" - систему, разработанную при участии Ростелекома. Российская операционка создана на базе финской "Сэйлфиш" и базируется на ядре Линукс. В "Ростелекоме" ничего не знают о предложении использовать операционную систему "Аврора" на смартфонах Huawei. Но российская компания рада сотрудничеству с производителями любых решений - заявили в Ростелекоме.

- Жителей Центральной России ожидает небольшая передышка от жары. К четвергу зной отступит и станет прохладнее.

- Во время грозы нельзя забывать о правилах безопасности. Ведь не всем может улыбнуться удача, как жителю Пензы. Про таких говорят - "в рубашке родился". Но сам Николай Тюкин утверждает, что его спас православный крестик. И дело не в религии, дело в науке.

- Новый клип с участием Анастасии Волочковой набирает популярность в YouTube. Балерина снялась в ролике на песню «Зина», которую исполняет телеведущий Леонид Закошанский.