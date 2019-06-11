Темы дня : Меняются правила выезда детей за границу, а новосибирские власти обсудили будущее конопли

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-11T14:11:45+03:00

Меняются правила выезда детей за границу, а новосибирские власти обсудили будущее конопли 00:00 00:00

Главные темы:

- В России изменили правила выезда детей за границу. Теперь родители, опекуны или усыновители должны подавать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж - в территориальные органы МВД. Изменения вступают в силу с 12 июня. Раньше документы принимала погранслужба ФСБ.

- В Кремле опровергли информацию о распоряжении закрыть дело Ивана Голунова до прямой линии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что таких установок быть не может.

- Полиция задержала 45-летнего жителя Ленинградской области. У него была целая плантация конопли - 500 кустов. Теперь ему грозит реальный срок. А вот для Новосибирска 500 кустов - дело обычное. Канабис растёт прямо в центре города. Власти объявили траве полномасштабную войну.

- В Сочи продолжается ХХХ юбилейный "Кинотавр". В основной конкурсной программе участвуют 15 фильмов.

- Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна. Продюсер не помнит кто он, не узнает родных и не может говорить - об этом сообщил сын музыканта Бари Алибасов-младший.