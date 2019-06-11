Темы дня : С Ивана Голунова сняты все обвинения, Бари Алибасов пришел в себя, но ничего не помнит

11 Июнь 19:03 2019-06-11T21:44:17+03:00

С Ивана Голунова сняты все обвинения, Бари Алибасов пришел в себя, но ничего не помнит 00:00 00:00

Главные темы:

- Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено. Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, доказательств вины журналиста нет. Министр также сообщил, что теперь будет просить президента об увольнении двух высокопоставленных силовиков - руководителя УВД по Западному округу Москвы и начальника управления по контролю за оборотом наркотиками столичного главка полиции.

- Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом российский премьер заявил на Международной конференции труда.

- На Украине продолжается кадровая чистка - президент Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных администраций. В частности уволены губернаторы Киевской, Одесской, Львовской и Херсонской областей. На освободившиеся должности временно назначены 13 человек. Ранее Зеленский потребовал уволить генерального прокурора Юрия Луценко — президент просил отправить его в отставку еще во время своей инаугурации. Также украинский глава обратился к депутатам Верховной Рады с требованием отстранить главу МИДа Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко.

- Депутаты Госдумы уже до конца этой сессии могут внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств намечено на 20-е июня. Как сообщил руководитель группы, Николай Брыкин, инициатива поддержана всеми профильными ведомствами.

- Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна. Продюсер не помнит кто он, не узнает родных и не может говорить - об этом сообщил сын музыканта Бари Алибасов-младший.