Дневник ПМЭФ-2019 : Илья Поляков: Вокруг банков будут строиться собственные экосистемы, которые будут удовлетворять ежедневные потребности клиентов на 100%
Основной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС
В открытой студии Радио "Комсомольская правда" Председатель правления Росбанка Илья Поляков рассказал, как будут сосуществовать банки и экосистемы в будущем
Илья Поляков: Вокруг банков будут строиться собственные экосистемы, которые будут удовлетворять ежедневные потребности клиентов на 100%
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