2019-06-11T15:12:45+03:00
Дневники Российских инвестиционных форумов

Дневник ПМЭФ-2019 : Илья Поляков: Вокруг банков будут строиться собственные экосистемы, которые будут удовлетворять ежедневные потребности клиентов на 100%

Основной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАССОсновной темой форума, который проходит в Петербурге, стало формирование повестки устойчивого развития. Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС

В открытой студии Радио "Комсомольская правда" Председатель правления Росбанка Илья Поляков рассказал, как будут сосуществовать банки и экосистемы в будущем

Илья Поляков: Вокруг банков будут строиться собственные экосистемы, которые будут удовлетворять ежедневные потребности клиентов на 100%

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В студии: Евгений БЕЛЯКОВ

В гостях: Дмитрий РУДЕНКО
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