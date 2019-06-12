2019-06-12T13:31:55+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Инициаторы задержания Голунова могут лишиться должностей, кипритов обыграли, но с трудом и страна отмечает День России

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

Инициаторы задержания Голунова могут лишиться должностей, кипритов обыграли, но с трудом и страна отмечает День России

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Главные темы:

- Журналист Иван Голунов на свободе, но история пока не закончена. С просьбой отстранить от должностей двух генералов к президенту обратился министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Владимир Путин рассмотрит ходатайство об увольнении генералов МВД в ближайшее время.

- Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков. В ведомство уже поступил адрес ресурса, на котором эти сведения были опубликованы, и сейчас рассматривается возможность его блокировки. В сеть утекли имена, мобильные телефоны, информация о работе и домашние адреса граждан. Это персональные данные клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХКФ-Банка.

- Росстандарт планирует отменить сразу 10 тысяч ГОСТов.

- Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра. В Нижнем Новгороде прошёл отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов. А во втором тайме преимущество российской сборной сошло на нет. По итогам отборочных матчей наша сборная набрала 9 очков и занимает второе место в группе "Ай".

- Застройщики должны создавать себе положительный имидж. С таким заявлением выступил Виталий Мутко, который сейчас является вице-премьером по вопросам строительства. Он провёл совещание с представителями отрасли, которые готовятся перейти на новую систему долевого строительства. Столичные застройщики к этому уже готовы, на их счетах запас в 350 миллиардов рублей. Но несмотря на это, 60% компаний пока будут работать по старинке, без перехода на проектное финансирование.

- Вся страна сегодня отмечает свой праздник - День России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России, этот день стал в календаре красным, а еще через десять лет получил более короткое и ёмкое название - День России.

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