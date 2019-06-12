Темы дня : Украина признала, что занимается телефонным терроризмом, в Центральной России зной отступает

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-12T14:26:02+03:00

Украина признала, что занимается телефонным терроризмом, в Центральной России зной отступает 00:00 00:00

Главные темы:

- Украина признала, что занимается телефонным терроризмом в России. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил в эфире украинского канала "112", что его соотечественники оставляют ложные сообщения о минированиях в торговых центрах и школах.

- Скандинавский антициклон резко собьёт жару в России. Он доберётся до нас к четвергу, и зной отступит. В северных регионах страны возможны даже заморозки! Холодно будет в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. А вот в Центральной России уже стало немного прохладнее. С четверга дневные температуры не поднимутся выше 21 градуса.