2019-06-12T14:26:02+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Украина признала, что занимается телефонным терроризмом, в Центральной России зной отступает

Елена Афонина с главными новостями дняЕлена Афонина с главными новостями дня

Елена Афонина с главными новостями дня

Украина признала, что занимается телефонным терроризмом, в Центральной России зной отступает

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Главные темы:

- Украина признала, что занимается телефонным терроризмом в России. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил в эфире украинского канала "112", что его соотечественники оставляют ложные сообщения о минированиях в торговых центрах и школах.

- Скандинавский антициклон резко собьёт жару в России. Он доберётся до нас к четвергу, и зной отступит. В северных регионах страны возможны даже заморозки! Холодно будет в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. А вот в Центральной России уже стало немного прохладнее. С четверга дневные температуры не поднимутся выше 21 градуса.

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