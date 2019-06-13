Был бы повод : Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, гибель Дина Рида
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, гибель Дина Рида
13 июня. В этот день в разные годы:
1924 год - Создается Совкино.
1955 год - опубликовано сообщение об открытии алмазного месторождения в Якутии - кимберлитовой трубки "Мир".
1971 год - Газета "The New York Times" начинают публиковать документы о вмешательстве Пентагона во вьетнамскую войну.
1986 год - гибель певца и актера Дина Рида.
1970 год - британский хит-парад возглавила композиция In the Summertime группы Mungo Jerry.