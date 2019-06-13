2019-06-13T17:04:27+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, гибель Дина Рида

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, гибель Дина Рида

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13 июня. В этот день в разные годы:

1924 год - Создается Совкино.

1955 год - опубликовано сообщение об открытии алмазного месторождения в Якутии - кимберлитовой трубки "Мир".

1971 год - Газета "The New York Times" начинают публиковать документы о вмешательстве Пентагона во вьетнамскую войну.

1986 год - гибель певца и актера Дина Рида.

1970 год - британский хит-парад возглавила композиция In the Summertime группы Mungo Jerry.

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