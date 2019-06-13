Главное - вовремя : Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-13T12:32:28+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы 00:00 00:00

Главные темы:

- После выхода на свободу Иван Голунов призвал не выходить на митинг в его защиту. Но Навального было уже не остановить.

- Что взять с собой в поездку: Список необходимых вещей, документов и советы путешественников.

- Коридоры власти.

- Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе. Премьер-министр России пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

- Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо РФ входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Это предусмотрено соглашением о пенсионном обеспечении в рамках союза, которое сейчас готовится к подписанию.

- Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»

- Россияне рассказали о причинах для высокой оценки таксистов.

- В Екатеринбурге учительница и психолог заставили первоклашек писать бранное слово, чтобы вычислить, кто испортил пропись. В результате служебной проверки женщинам выписали выговор.

- Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной и деградации отношений России и США.

- Голикова рассказала, сколько миллионов россиян работают в "серой" сфере.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.