Главное - вовремя : Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня
Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы
Главные темы:
- После выхода на свободу Иван Голунов призвал не выходить на митинг в его защиту. Но Навального было уже не остановить.
- Что взять с собой в поездку: Список необходимых вещей, документов и советы путешественников.
- Коридоры власти.
- Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе. Премьер-министр России пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.
- Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо РФ входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Это предусмотрено соглашением о пенсионном обеспечении в рамках союза, которое сейчас готовится к подписанию.
- Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»
- Россияне рассказали о причинах для высокой оценки таксистов.
- В Екатеринбурге учительница и психолог заставили первоклашек писать бранное слово, чтобы вычислить, кто испортил пропись. В результате служебной проверки женщинам выписали выговор.
- Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной и деградации отношений России и США.
- Голикова рассказала, сколько миллионов россиян работают в "серой" сфере.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.