Темы дня : Чубайс предложил ввести углеродный налог, а глава Нижегородской области - поднять тарифы на сбор мусора

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-13T14:03:16+03:00

Чубайс предложил ввести углеродный налог, а глава Нижегородской области - поднять тарифы на сбор мусора 00:00 00:00

Главные темы:

- В России может появиться новый налог. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углерода. Это нужно сделать для ратификации Парижского соглашению по климату, который Россия подписала в 2016-м - считает Чубайс. По его мнению, если не ввести углеродный налог, то через десять лет российские товары окажутся невостребованными за рубежом, в том числе нефть.

- Россиян может ждать рост цен на сбор мусора. Тарифы планируют увеличить на 5 процентов. С таким предложением выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Вопросом уже занимается рабочая группа, в которую входят представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества. Повышение стоимости "мусорного сбора" связано с расходами на рекультивацию свалок.

- Российским выпускникам будут выдавать электронные дипломы. На цифровые документы вузы планируют перейти к 2021 году, - сообщили в Минобрнауки. Некоторые университеты опробуют новую модель уже в этому году.

- Владимир Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной. Киев не будет использовать "русофобские идеи" для оправдания внутренних проблем в стране, а новая власть пойдет на встречу Кремлю для возобновления диалога - выразил надежду президент.

- Больше половины россиян покупают товары только по скидкам. Доля граждан, которые приобретают вещи и продукты по акциям, за прошлый год превысила пятьдесят процентов. Еще три года назад таких покупателей было меньше - 40 процентов. Из-за этого в некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы уменьшить количество скидок.

- Россияне назвали любимые мультфильмы. По данным опроса ВЦИОМ, народным лидером по-прежнему остается "Ну, погоди!", который в этом году отмечает 50-летие выхода на экраны. Предпочтение ему отдали 65% респондентов. Вторую строчку занимает - "Каникулы в Простоквашино. Замыкает тройку лидеров мультсериал "Маша и медведь".

- Минздрав поддержал законопроект о продажи алкоголя только в специализированных магазинах. Такие меры позволят снизить потребление спиртных напитков.

- В центре погоды "Фобос" опровергли данные о резком похолодании в Москве. Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на пятницу столбики термометров в столице опустятся до плюс одного градуса. Ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что характер погоды существенно не изменится. Слушаем!