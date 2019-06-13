2019-06-13T21:09:57+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Мосгорсуд решил не выпускать Кокорина и Мамаева, нефть подорожала после атаки на танкеры, Роскачество рассказало, какая окрошка правильнее

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Мосгорсуд решил не выпускать Кокорина и Мамаева, нефть подорожала после атаки на танкеры, Роскачество рассказало, какая окрошка правильнее

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Главные темы:

- Все останется на своих местах, как и договаривались. Московский городской суд не изменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Сроки содержания под стражей им будут пересчитаны из расчета день за полтора. Александр и Кирилл Кокорины получили год и 6 месяцев общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий по году и 5 месяцев колонии.

- Нефть подорожала после атаки на танкеры у иранского побережья. В среднем цены выросли на три с половиной процента. Сегодня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Один - арендован японской компанией, второй под флагом Бермудских островов. По ним ударили торпедами. Сообщалось, что одно из судов затонуло, но позже владелец опроверг эту информацию. В зоне происшествия находятся корабли ВМС США.

- Личность "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка установлена. Им оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров, находящийся в федеральном розыске за кражу. Об этом стало известно после ДТП в Сочи.

- В Государственной думе раскритиковали идею Анатолия Чубайса ввести углеродный налог. Дополнительная финансовая нагрузка ударит по кошелькам россиян - уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

- В Роскачестве поставили точку в едва не самом горячем споре последнего месяце - о правильной окрошке. Квас и только квас, сообщили эксперты ведомства. Его лучше брать кисловатый, но ни в коем случае не сладкий! В классический вариант рецепта окрошки входят: картофель, Яйца, огурцы, редис, укроп, зелёный лук и для заправки — сметана.

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