Главное - вовремя : Банки заблокируют ваши счета, если не подтвердите доходы
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Банки заблокируют ваши счета, если не подтвердите доходы
Главные темы:
- Мошенники обманули семью Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув им не того кота взамен потерявшегося.
- Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
- С 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде.
- Спецмагазины для алкоголя и сигарет - а стоит ли овчинка выделки?
- Инспектор гаджетов.
- Больше половины россиян покупают товары только по акции.
- Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений.
- Россияне назвали страны, в которых мечтают встретить старость.
- Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов.
- Коридоры власти.
- США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.