2019-06-14T12:40:59+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Банки заблокируют ваши счета, если не подтвердите доходы

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Банки заблокируют ваши счета, если не подтвердите доходы

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Главные темы:

- Мошенники обманули семью Алибасова на 800 тысяч рублей, подсунув им не того кота взамен потерявшегося.

- Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.

- С 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде.

- Спецмагазины для алкоголя и сигарет - а стоит ли овчинка выделки?

- Инспектор гаджетов.

- Больше половины россиян покупают товары только по акции.

- Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений.

- Россияне назвали страны, в которых мечтают встретить старость.

- Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов.

- Коридоры власти.

- США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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