Темы дня : В Приморье пока не собираются освобождать касаток из «китовой тюрьмы», Путин предупредил о последствиях выхода США из сделки по Ирану

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-14T15:01:16+03:00

В Приморье пока не собираются освобождать касаток из «китовой тюрьмы», Путин предупредил о последствиях выхода США из сделки по Ирану 00:00 00:00

Главные темы:

- В Приморье пока не собираются освобождать касаток из "китовой тюрьмы". Выпуск животных перенесли на неделю. Такое решение приняла компания-отловщик.

- Владимир Путин предупредил о последствиях выхода США из сделки по Ирану. В Бишкеке на саммите ШОС президент России заявил, что это решение американцев. Может подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Москва будет добиваться от участников всеобъемлющего плана действий выполнения взятых на себя обязательств.

- Следователи Ленинградской области задержали младшего сына хоккеиста Максима Соколова. Арсения Соколова подозревают в убийстве матери и покушении жизнь старшего брата.

- У чиновников начнут забирать незадекларированный доход. Министерство юстиции готовит законопроект, который позволит изымать денежные средства, которые не отображены в декларации.

Сейчас Генпрокуратура может обращать в пользу государства недвижимость, машины и ценные бумаги.

- Следующая история могла быть сценарием нового голливудского блокбастера, но приключилась с простым жителем Тувы. В Тайге на Николая Иргита напал медведь. Отбиваться от хищника было нечем, поэтому мужчина пустил в ход свои... зубы, и откусил зверю язык.

- Первые жители Донбасса получают российские паспорта. Десятки человек из Донецкой и Луганской народных республик приехали в Ростовскую область за новыми документами.

- В Госдуме разрабатывается законопроект по увеличению скоростного режима на федеральных трассах. Инициатива появилась после предложений об отмене погрешности в 20 км, - утверждает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

- Россияне продолжают экономить на продуктах - в мае средний чек в магазинах опустился до минимума с начала года. По данным социологов, показатель уменьшился почти на один процент, или на 4 рубля.