2019-06-14T15:33:12+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве матери подростке, Сын Бари Алибасова хочет вывезти отца за границу

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве матери подростке, Сын Бари Алибасова хочет вывезти отца за границу

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Главные темы:

- Стали известны подробности о подростке, подозреваемом в убийстве жены известного хоккеиста.

- Пентагон предоставил, якобы, доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе. Военные США распространили видео, на котором, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего танкера. Запись, опубликованная американцами, низкого качества. На черно-белых кадрах невозможно разобрать надписи и знаки отличия. Видно только то, как некий катер с людьми причалил к борту некого танкера. Эти "доказательства" Америка подготовила для Евросоюза, чтобы начать военные действия - считает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

- Сын Бари Алибасова хочет вывезти отца за границу. Семья продюсера планирует отправить его в европейскую частную клинику на реабилитацию . Представитель артиста Вадим Горожанкин рассказал, что так родные пытаются оградить Алибасова от лишнего внимания.

- В Сочи продолжается крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр". В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин. Председателем жюри стал актер Константин Хабенский.

- Сотрудникам МВД разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Распоряжение подписал глава министерства Владимир Колокольцев. Благодаря этому, турпоток увеличится, минимум, на 5 миллионов человек, - считает председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

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