Темы дня : В Бишкеке проходит саммит ШОС, Центробанк снизил ключевую ставку, первые жители Донбасса получили российские паспорта

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-14T16:06:49+03:00

В Бишкеке проходит саммит ШОС, Центробанк снизил ключевую ставку, первые жители Донбасса получили российские паспорта 00:00 00:00

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- В Бишкеке проходит саммит ШОС. В нем принимают участие лидеры России, Киргизии, Китая, Казахстана и других стран. На встрече прозвучало много важных заявлений, в том числе по урегулированию ситуации в Сирии, а также инциденту в Оманском заливе.

- Центробанк снизил ключевую ставку. Она стала меньше на 0,25 процентных пункта и составляет сейчас 7,5%. Регулятор пошёл на смягчение денежной политики впервые с марта прошлого года. Ставку повышали в сентябре и декабре на фоне роста НДС, а также расширения американских санкций.

- В Минздраве отреагировали на слова Елены Малышевой о детях-кретинах. Главный психиатр-нарколог Евгений Брюн сообщил нам, что телеведущая использовала устаревший медицинский термин с с некоторым жаргонизмом. Брюн отметил, что Малышева вряд ли хотела кого-то обидеть.

- Первые жители Донбасса получили российские паспорта. Десятки человек из Донецкой и Луганской народных республик приехали в Ростовскую область за новыми документами. На прямой связи со студией наш корреспондент Александр Степанов, который встречал первых счастливчиков!