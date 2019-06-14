Темы дня : В России могут ввести гибкий декретный отпуск, а из Китая привезли больше двух миллионов девайсов для курения

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-14T16:38:03+03:00

В России могут ввести гибкий декретный отпуск, а из Китая привезли больше двух миллионов девайсов для курения 00:00 00:00

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- В России могут ввести гибкий декретный отпуск. Если идею одобрят, то женщины будут самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого изменится сумма пособия по уходу за малышом: если срок будет минимальный, то оно возрастет, если максимальный, то уменьшится.

- В России в 2 раза вырос импорт девайсов для курения. Основной поставщик таких изделий - Китай. Электронные сигареты пользуются большой популярностью среди населения. Только за прошлый год в страну привезли больше двух миллионов девайсов.

Основные причины их популярности - отсутствие жёсткого регулирования на законодательном уровне, - считает руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.