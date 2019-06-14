Экономика : Михаил Делягин: Оманский залив - это сонная артерия современной экономики, одно из самых охраняемых США мест в мире
Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин - о списке врагов либералов, укреплении рубля и происшествии с танкерами
Известный экономист, доктор экономических наук - о списке врагов либералов, укреплении рубля и происшествии с танкерами
Михаил Делягин: Оманский залив - это сонная артерия современной экономики, одно из самых охраняемых США мест в мире
00:00
00:00