2019-06-14T19:26:34+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Экономика : Михаил Делягин: Оманский залив - это сонная артерия современной экономики, одно из самых охраняемых США мест в мире

Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин - о списке врагов либералов, укреплении рубля и происшествии с танкерамиИзвестный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин - о списке врагов либералов, укреплении рубля и происшествии с танкерами

Известный экономист, доктор экономических наук - о списке врагов либералов, укреплении рубля и происшествии с танкерами

Михаил Делягин: Оманский залив - это сонная артерия современной экономики, одно из самых охраняемых США мест в мире

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