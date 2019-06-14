Темы дня : Иван Голунов рассказал о своем аресте, МАК опубликовал отчет о катастрофе Суперджета, Путин прилетел в Душанбе

14 Июнь 19:03 2019-06-14T20:42:13+03:00

Иван Голунов рассказал о своем аресте, МАК опубликовал отчет о катастрофе Суперджета, Путин прилетел в Душанбе 00:00 00:00

Главные темы:

- Корреспондент "Медузы" Иван Голунов дал первое развернутое интервью. В программе "Острожно, Собчак" он подробно рассказал о том, как его задержали 6-го июня в центре Москвы у станции метро "Цветной бульвар".

- Межгосударственный Авиационный комитет опубликовал промежуточный доклад о катастрофе Сухой Суперджет 100 в Шереметьеве. На обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от попадания молнии. На это указывает также «шумовой эффект», зафиксированный самописцем. Как отмечают эксперты авиационного комитета, пилот оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления.

- Арсений Соколов, младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова, стал главным подозреваемым по делу об убийстве его матери в Новой Романовке. Как заявили в следственном комитете подростока уже допросили. Следователи полагали, что старший сын Максим зарезал мать и пытался покончить с собой. Но характер ранений юного хоккеиста заставил силовиков усомниться в этом.

- Владимир Путин прилетел в Душанбе. Здесь пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Таджикистана президент прибыл из Киргизии, где состоялся другой саммит - Шанхайской организации сотрудничества. На прямой связи со студией специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.