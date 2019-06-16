2019-06-16T13:39:31+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : Екатеринбургская Епархия отказалась от строительства храма, Украина чемпион мира по молодежному футболу

Михаил Антонов с главными новостями дняМихаил Антонов с главными новостями дня

Михаил Антонов с главными новостями дня

Екатеринбургская Епархия отказалась от строительства храма, Украина чемпион мира по молодежному футболу

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Главные темы:

- Екатеринбургская Епархия отказалась от строительства храма. Местная епархия сказала, что парк будет без храма, а церковь построят в новом достойном месте.

- Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами в селе Чемодановка. Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке.

- Центробанк России разработал учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность». Причем, сделано это для школьников начальных классов. В комплект входят учебное пособие, практикум, рабочие тетради для школьников и методический сборник для учителей. В сборник включены семь тем.

- Сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу Under-20. Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки. Сборная Аргентины по футболу проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча, состоявшаяся в ночь на 16 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.

- Губернатор Кузбасса пообещал переселить земляков, просивших убежища в Канаде. Жители города Киселевск в Кемеровской области - из-за плохой экологии записали специальное обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш.

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