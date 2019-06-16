Темы дня : В Москве проходит митинг в поддержку Ивана Голунова, названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-16T14:26:44+03:00

В Москве проходит митинг в поддержку Ивана Голунова, названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной 00:00 00:00

Главные темы:

- Закон и справедливость для всех. Под таким лозунгом пройдет митинг в поддержку Ивана Голунова. Организаторами митинга в поддержку Голунова, который уже отпущен из-под домашнего ареста, стали сотрудники государственных телеканалов, а также Союз журналистов Москвы.

- От полутора тысяч до бесконечности: названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной.

- В России могут ввести гибкий декретный отпуск. Если идею одобрят, то женщины будут самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого изменится сумма пособия по уходу за малышом: если срок будет минимальный, то оно возрастет, если максимальный, то уменьшится.

- Минздрав поддержал законопроект о продаже алкоголя только в специализированных магазинах. То есть из обычных продуктовых и супермаркетов его просто удалят. Как считают авторы инициативы, такие меры позволят снизить потребление спиртных напитков.

- «С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности.