2019-06-16T14:26:44+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : В Москве проходит митинг в поддержку Ивана Голунова, названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной

Михаил Антонов с главными новостями дняМихаил Антонов с главными новостями дня

Михаил Антонов с главными новостями дня

В Москве проходит митинг в поддержку Ивана Голунова, названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной

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Главные темы:

- Закон и справедливость для всех. Под таким лозунгом пройдет митинг в поддержку Ивана Голунова. Организаторами митинга в поддержку Голунова, который уже отпущен из-под домашнего ареста, стали сотрудники государственных телеканалов, а также Союз журналистов Москвы.

- От полутора тысяч до бесконечности: названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной.

- В России могут ввести гибкий декретный отпуск. Если идею одобрят, то женщины будут самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого изменится сумма пособия по уходу за малышом: если срок будет минимальный, то оно возрастет, если максимальный, то уменьшится.

- Минздрав поддержал законопроект о продаже алкоголя только в специализированных магазинах. То есть из обычных продуктовых и супермаркетов его просто удалят. Как считают авторы инициативы, такие меры позволят снизить потребление спиртных напитков.

- «С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности.

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