Был бы повод : Первый советский трактор, камера Polaroid и "империя зла"
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Первый советский трактор, камера Polaroid и "империя зла"
17 июня. В этот день в разные годы:
1930 год - с конвейера Сталинградского тракторного завода сходит первый трактор.
1946 год - МВД СССР принимает план по ликвидации подпольных отрядов ОУН - организации украинских националистов и УПА - украинской повстанческой армией.
1970 год - запатентована камера Polaroid.
1978 год - Джон Траволта возглавляет британский хит-парад с песней из мюзикла "Бриолин".
1982 год - на выступлении в Генассамблее ООН президент США Рональд Рейган называет СССР "империей зла".
1994 год - после погони в прямом эфире задержан и арестован по обвинению в двойном убийстве актер О. Джей Симпсон.