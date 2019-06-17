Был бы повод : Первый советский трактор, камера Polaroid и "империя зла"

СЕГОДНЯ 01:00 2019-06-16T21:13:28+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Первый советский трактор, камера Polaroid и "империя зла" 00:00 00:00

17 июня. В этот день в разные годы:

1930 год - с конвейера Сталинградского тракторного завода сходит первый трактор.

1946 год - МВД СССР принимает план по ликвидации подпольных отрядов ОУН - организации украинских националистов и УПА - украинской повстанческой армией.

1970 год - запатентована камера Polaroid.

1978 год - Джон Траволта возглавляет британский хит-парад с песней из мюзикла "Бриолин".

1982 год - на выступлении в Генассамблее ООН президент США Рональд Рейган называет СССР "империей зла".

1994 год - после погони в прямом эфире задержан и арестован по обвинению в двойном убийстве актер О. Джей Симпсон.