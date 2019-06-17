2019-06-17T13:01:39+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Под Пензой задержали подозреваемого в убийстве во время массовой драки цыган с русскими

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Под Пензой задержали подозреваемого в убийстве во время массовой драки цыган с русскими

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Главные темы:

- Под Пензой задержали подозреваемого в убийстве во время массовой драки цыган с русскими. Всего в полицию было доставлено 174 человека. Разбираемся, что же там произошло, если одновременно вышли выяснять отношения почти 200 человек.

- Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную клубнику.

- 7 вещей, которые необходимо успеть сделать с ребенком за лето: устроить большой квест с поиском кладов, сходить с ночевкой в поход, оформить гербарий и т.п.

- Инспектор гаджетов.

- "Вам что, денег на ребенка жалко?": о чем ругаются в родительских чатах накануне выпускных.

- Эксперты оценили, во сколько в среднем школьнику обойдется выпускной банкет.

- Названы лучшие телесериалы первой половины 2019 года.

- «С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности. "Пророческое видео" вспомнили с легкой руки одной украинской блогерки, пересматривающей старые съемки.

- Коридоры власти. Как волшебник в голубом вертолёте: Путин подарил Си Цзиньпиню ящик эскимо.

- The New York Times ответила Трампу на обвинение в госизмене.

- Трамп и Си Цзиньпин возобновят переговоры на саммите G20 в Осаке.

- Более 60% выпускников в 2019 году выбирают вуз самостоятельно.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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