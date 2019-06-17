2019-06-17T13:39:07+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Цыгане побросали свои дома после массовой драки в Чемодановке, российский бизнес стал чаще банкротиться, в Сочи завершился 30-й «Кинотавр»

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Цыгане побросали свои дома после массовой драки в Чемодановке, российский бизнес стал чаще банкротиться, в Сочи завершился 30-й «Кинотавр»

00:00
00:00

Главные темы:

- Прокуратура, следственный комитет и правозащитники проведут личный прием граждан в Чемодановке. Встреча состоится после массовой драки, в которой погиб один человек, пятеро пострадали.

Также проверят работу местных властей и правоохранителей. Такое поручение дал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он потребовал от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ежедневно сообщать о расследовании уголовного дела, а также об обеспечении мер безопасности в населенном пункте.

- Российский бизнес стал чаще банкротиться. За первый квартал этого года количество разорившихся компаний выросло почти на 2,5 процента. Неудачи преследуют сферу строительства, коммерческих услуг, сельское хозяйство и машиностроение.

- Региональные власти предложили не платить государственные пособия нуждающимся, у которых есть имущество. Сэкономленные деньги лучше распределить между "реально" бедными - считают чиновники. Такой шаг к снижению уровня бедности предлагают в нескольких регионах - Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Липецкой, и других областях.

Так например, в Ивановской выделили группу "ленивых" бедных, которые не хотят получать доход от продажи или сдачи в аренду своих участков и квартир.

- Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена причастных к убийству Александра Захарченко. В преступлении, по данным следствия, виновны два сотрудника контрразведки службы безопасности Украины.

- Бывшие крымчане захотели получить российские паспорта. В территориальные органы МВД с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек - это люди, которые уехали из Крыма на Украину до 18 марта 2014-го года. Сейчас они воспользовались правом получения гражданства по упрощенной программе, которое предоставил Владимир Путин в майском указе.

- В Сочи завершился 30-й юбилейный Кинотавр. Гран-при фестиваля получил режиссёр Борис Акопов за фильм "Бык".

Картина о лихих девяностых завоевала две награды. Вторая - досталась Глебу Филатову - за лучшую операторскую работу.

- Во Франции открывается международный авиасалон Ле-Бурже. В этом году выставку посетят больше трёхсот тысяч человек. В нем примут участие 48 стран, в числе которых компании из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии.

Россию на авиакосмическом салоне будут представлять Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкспорт, "Вертолеты России".

Скачать передачу [mp3, 17.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск
Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы
В Домодедово появились лазерные алкотестеры
Александр Калягин опроверг информацию о свей госпитализации
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат
Умер Филипп Бобков, бывший начальник "идеологического" управления КГБ
Футбольный матч Россия - Шотландия в октябре пройдет в "Лужниках"
Россияне предпочитают открывать вклады в долларах, а не евро
США разместят свои войска в шести локациях на территории Польши
Бывшего посла РФ в Белоруссии назначили замминистра экономического развития России
Мошенники научились присваивать квартиры по цифровой подписи
В Минэнерго прокомментировали статью зарубежных СМИ о кибератаках США на РФ
Синоптики назвали самый солнечный город России
Эксперты назвали российские регионы-лидеры по благосостоянию семей
Москвичу вернули 1,3 миллиона рублей, которые он забыл на станции метро "Октябрьская"
На рынке в Азербайджане произошла стрельба
В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Группа бывших крымчан подала документы на получение российских паспортов по упрощенной схеме
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова
Токаев посоветовал Трампу "не загонять китайцев в угол"
Рисунок 17-летнего Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки
В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городе