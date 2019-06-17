Темы дня : Цыгане побросали свои дома после массовой драки в Чемодановке, российский бизнес стал чаще банкротиться, в Сочи завершился 30-й «Кинотавр»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-17T13:39:07+03:00

Цыгане побросали свои дома после массовой драки в Чемодановке, российский бизнес стал чаще банкротиться, в Сочи завершился 30-й «Кинотавр» 00:00 00:00

Главные темы:

- Прокуратура, следственный комитет и правозащитники проведут личный прием граждан в Чемодановке. Встреча состоится после массовой драки, в которой погиб один человек, пятеро пострадали.

Также проверят работу местных властей и правоохранителей. Такое поручение дал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он потребовал от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ежедневно сообщать о расследовании уголовного дела, а также об обеспечении мер безопасности в населенном пункте.

- Российский бизнес стал чаще банкротиться. За первый квартал этого года количество разорившихся компаний выросло почти на 2,5 процента. Неудачи преследуют сферу строительства, коммерческих услуг, сельское хозяйство и машиностроение.

- Региональные власти предложили не платить государственные пособия нуждающимся, у которых есть имущество. Сэкономленные деньги лучше распределить между "реально" бедными - считают чиновники. Такой шаг к снижению уровня бедности предлагают в нескольких регионах - Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Липецкой, и других областях.

Так например, в Ивановской выделили группу "ленивых" бедных, которые не хотят получать доход от продажи или сдачи в аренду своих участков и квартир.

- Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена причастных к убийству Александра Захарченко. В преступлении, по данным следствия, виновны два сотрудника контрразведки службы безопасности Украины.

- Бывшие крымчане захотели получить российские паспорта. В территориальные органы МВД с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек - это люди, которые уехали из Крыма на Украину до 18 марта 2014-го года. Сейчас они воспользовались правом получения гражданства по упрощенной программе, которое предоставил Владимир Путин в майском указе.

- В Сочи завершился 30-й юбилейный Кинотавр. Гран-при фестиваля получил режиссёр Борис Акопов за фильм "Бык".

Картина о лихих девяностых завоевала две награды. Вторая - досталась Глебу Филатову - за лучшую операторскую работу.

- Во Франции открывается международный авиасалон Ле-Бурже. В этом году выставку посетят больше трёхсот тысяч человек. В нем примут участие 48 стран, в числе которых компании из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии.

Россию на авиакосмическом салоне будут представлять Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкспорт, "Вертолеты России".