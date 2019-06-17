Темы дня : На въезде в Екатеринбург демонтировали табличку «Город бесов», фанаты идут на могилу Началовой за излечением, MUSE раскачала стадион «Лужники»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-17T14:27:51+03:00

На въезде в Екатеринбург демонтировали табличку «Город бесов», фанаты идут на могилу Началовой за излечением, MUSE раскачала стадион «Лужники» 00:00 00:00

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- На въезде в Екатеринбург демонтировали табличку "Город бесов". Надпись появилась под дорожным знаком с названием города. Автора самовольной установки пока не нашли.

- СМИ сообщили, что могила Юлии Началовой стала местом паломничества фанатов. Информация о чудодейственной силе захоронения певицы начала быстро распространяться. Наш корреспондент Павел Клоков отправился на Троекуровское кладбище, чтобы лично настигнуть безумных поклонников.

- Старший сын бывшего вратаря Петербургского хоккейного клуба Максима Соколова пришёл в сознание. 18-летний юноша - единственный свидетель убийства своей матери. В преступлении обвиняют его младшего брата.

- Росгидромет назвал самые солнечные города России. На первом месте оказалась столица Республики Бурятия - Улан-Удэ. Там Солнце светит больше трёх тысяч часов в год. Вторую строчку занимает Хабаровск. Солнечные дни радуют горожан две с половиной тысячи часов.

Самым пасмурным и ветреным местом в России признан мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра там могут достигать 60 метров в секунду.

- Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву и область во вторник. К концу недели температура поднимется до плюс 28 градусов - рассказал ведущий синоптик центра погоды “Фобос” Александр Синеньков.

- Меломаны делятся впечатлениями от концерта, который в минувшие выходные "взорвал" Москву. Британская рок-группа MUSE раскачала стадион "Лужники". Среди зрителей было много российских звезд, которые тоже зажгли, не в силах скрыть своего восторга - их аккаунты в социальных сетях пестрели фотографиями и видео. Наш музыкальный обозреватель Андрей Турецкий также впечатлился.