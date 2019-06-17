Темы дня : Путину доложили о драке в Чемодановке, ФАС завела дело против рекламы «Бургер-Кинга»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-17T15:30:46+03:00

Путину доложили о драке в Чемодановке, а ФАС завела дело против рекламы «Бургер-Кинга» 00:00 00:00

Темы дня:

- В Кремле прокомментировали ситуацию в Чемодановке. Пресс-секретать президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся несколько дней назад.

- Федеральная антимонопольная служба завела дело против сети ресторанов быстрого питания "Бургер-кинг" из-за рекламных слоганов. Ведомство возмутили фразы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри». По данным экспертного совета по рекламе, эти слоганы неэтичны и в них можно усмотреть непристойные образы и агрессию.