2019-06-17T15:30:46+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Путину доложили о драке в Чемодановке, ФАС завела дело против рекламы «Бургер-Кинга»

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путину доложили о драке в Чемодановке, а ФАС завела дело против рекламы «Бургер-Кинга»

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Темы дня:

- В Кремле прокомментировали ситуацию в Чемодановке. Пресс-секретать президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся несколько дней назад.

- Федеральная антимонопольная служба завела дело против сети ресторанов быстрого питания "Бургер-кинг" из-за рекламных слоганов. Ведомство возмутили фразы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри». По данным экспертного совета по рекламе, эти слоганы неэтичны и в них можно усмотреть непристойные образы и агрессию.

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