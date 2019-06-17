Фарватер : Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики
Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики?
Сразу два доктора ставят диагноз российской экономике по итогам Петербургского международного экономического форума – доктор экономических наук Михаил Делягин и доктор технических наук Сергей Кобин
Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики
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