2019-06-17T17:01:58+03:00
Фарватер
Михаил ДЕЛЯГИНДмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Фарватер : Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики

Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики?Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики?

Сразу два доктора ставят диагноз российской экономике по итогам Петербургского международного экономического форума – доктор экономических наук Михаил Делягин и доктор технических наук Сергей Кобин

Соглашений на 3 триллиона рублей подписано на ПМЭФ-2019. Что это значит для российской экономики

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