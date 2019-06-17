2019-06-17T20:49:36+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Путина держат в курсе событий в Чемодановке, Алибасова выписали из больницы, депутат Госдумы взял помощником ютуб-блогера

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Путина держат в курсе событий в Чемодановке, Алибасова выписали из больницы, депутат Госдумы взял помощником ютуб-блогера

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Главные темы:

- Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке - об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По факту драки в Пензенской области, где погиб один человек начались массовые проверки. Сотрудникам прокуратуры и следственного комитета поручено провести личный прием местных жителей.

- Окончательный список возможных площадок для строительства храма в Екатеринбурге планируют подготовить к двадцатому июня. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Тем временем, на въезде в Екатеринбург демонтировали табличку "Город бесов". Надпись появилась под дорожным знаком с названием города. Автора самовольной установки пока не нашли.

- Бари Алибасова выписали из больницы. На реабилитацию продюсера отправят в Казахстан. До тех пор шоумен будет находиться в Подмосковье со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, - рассказал Радио "Комсомольская правда" Бари Алибасов-младший.

- После выхода сериала "Чернобыль" от HBO люди массово понесли цветы к могиле академика Валерия Легасова на Новодевичьем кладбище. Паломничество продолжается уже третью неделю - идут даже иностранцы.

- Самый молодой депутат Государственной Думы Василий Власов выбрал себе помощника. Им стал известный ютуб-блогер Юрий Хованский. Он будет помогать на общественных началах и выступать в качестве эксперта на обсуждениях, которые касаются молодежной повестки - отметил Власов.

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