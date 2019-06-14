Только у нас : Курс на успех: какие проекты и конкурсы помогают реализоваться талантам в России

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-14T17:12:58+03:00

Курс на успех: какие проекты и конкурсы помогают реализоваться талантам в России 00:00 00:00

- «У нас замечательная молодежь, уж я-то знаю», - говорил персонаж одного из очень известных фильмов. Я добавлю. Нужно только этой молодежи дать возможность раскрыться и реализоваться. Именно для этого и создаются и организации, и специальные проекты. И сегодня с нами в студии человек, который точно знает, что молодежь и хорошая, и активная. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.

- Добрый день.

- Вы подписываетесь под этими словами персонажа из фильма «Курьер», что у нас замечательная молодежь?

- Безусловно. Кстати, в фильме «Курьер» играли главные роли мои одноклассники, поэтому этот фильм я знаю очень хорошо. А молодежь у нас не просто хорошая и талантливая, а правда самая лучшая. Я в этом смысле счастливый человек, потому что общаюсь с самыми активными ребятами, самыми смелыми, талантливыми, неравнодушными. Это придает какие-то силы и уверенность в будущем мне тоже.

- Но сама автономная некоммерческая организация была создана не так давно, тем не менее, удалось реализовать за это время огромное количество очень масштабных, серьезных проектов. Насколько вы удовлетворены тем, что происходило, активностью молодежи, результатами этих проектов? Какие наиболее значимые вы могли бы выделить?

- Действительно, решение создать организацию президент Путин объявил на Питерском форуме в прошлом году. С тех пор мы практически и существуем, с конца мая прошлого года. Больше 1 млн. 600 тыс. человек уже прошли через наши проекты. У нас 18 проектов на сегодняшний день на платформе, многие из них на слуху, такие как «Лидеры России», олимпиада «Я - профессионал», конкурс «Управляй», «Мой первый бизнес» и многие другие. Могу сказать, что я точно удовлетворен молодежью. Что касается нашей деятельности, то всегда есть к чему стремиться, и хочется сделать лучше, больше проектов, чтобы они были еще более интересные.

- Какие цели у этих проектов, на что они в первую очередь направлены?

- В первую очередь это так называемые социальные лифты. Это возможность любому человеку, независимо от возраста, от профессии, проявить себя. Кто-то выбирает наши проекты, для того чтобы найти себя в новой сфере. Есть люди, которых пригласили для работы на государственную службу, кто-то создал свой бизнес, свои компании. У каждого свой индивидуальный трек развития, но главное – не стоять на месте, двигаться вперед.

- Вы действительно реализуете всё новые и новые интересные проекты. В частности, развитие цифровой экономики в нашей стране, мы знаем, довольно масштабный проект, такого всероссийского масштаба. Но он реализуется и в рамках вашего конкурса «Цифровой прорыв». В чем была идея, как эта идея появилась, кто ее подхватил?

- Не только в нашей стране, но и во всем мире сейчас цифровое развитие это одно из приоритетных направлений. Для того чтобы реализовать в том числе национальный проект «Цифровая экономика», прежде всего нужны люди. И все расчеты говорят о том, что айтишников, несмотря на то, что их много в нашей стране, их не хватает, и будет не хватать. При этом, мне кажется, весь мир признаёт, что наши специалисты самые лучшие, по крайней мере, в области IT-индустрии как минимум. Эти два фактора повлияли на то, что мы решили сделать такой конкурс – с одной стороны, поддержать лучших специалистов, с другой стороны, воспользоваться этим конкурсом, этими хакатонами, как мы их называем, для того чтобы решить насущные проблемы, которые есть в регионах, в компаниях. Потому что все задачи, которые мы даем в рамках этого конкурса, они реальные, не оторваны от жизни.

- Кстати, возрастной порог есть в этом конкурсе?

- Нет. На недавнем полуфинале в Санкт-Петербурге был один из участников, которому 76 лет, прекрасные результаты показал, вместе со своей командой вошел в число финалистов. При этом самый молодой – 18-летний участник, который тоже, кстати говоря, показал прекрасные результаты.

По поводу того, соревнование это или группа единомышленников, это все-таки соревнование. Мы получили более 66 тысяч заявок от самых разных людей, многие из них не имеют профильного IT-образования. При этом они объединяются в команды, добровольно находят друг друга. Нет цели найти одного главного айтишника, есть цель показать, что это направление интересно, решить конкретные проблемы и задачи, которые существуют, и сделать так, чтобы наши талантливые ребята находили себя в нашей стране, решая насущные задачи.

- Обращают внимание на победителей различных конкурсов, которые вы проводите, различных мероприятий? Насколько они востребованы дальше, находят ли они свое место в жизни? Потому что, к сожалению, бывает так, что человек может победить во всех олимпиадах, но, увы, может быть, в силу характера, может быть, в силу каких-то причин он остается невостребованным. В данном случае какова судьба тех, кто побеждает в ваших конкурсах, следите ли вы за ними, как они устраиваются в жизни, помогают ли им эти мероприятия?

- Конечно, следим. Вообще наша главная цель и задача – не сами конкурсы, а социальные лифты и то, что происходит с участниками после конкурсов. В ребятах есть заинтересованность. Это подтверждает то, что у нас большое количество партнеров, и партнеры, когда мы с ними обсуждали, в частности, конкурс «Цифровой прорыв», они говорили, что для нас в первую очередь интересно найти новых талантливых, способных сотрудников, партнеров, с которыми мы дальше будем работать. Если вернуться к конкурсу «Лидеры России», то, несмотря на то, что мы постоянно говорим про то, что назначение, какие-то карьерные продвижения это не главная задача конкурса, тем не менее, среди финалистов и победителей прошлого и позапрошлого сезонов уже более 100 человек получили очень серьезные назначения. У нас есть уже и губернаторы, которые вышли из «Лидеров России», и заместители федеральных министров, и руководители высокого уровня в разных компаниях, корпорациях. Так что это действительно работающий социальный лифт.

- Насколько я знаю, не так давно состоялась презентация нового совместного проекта вашей платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0». Что это за проект? И кто принимает в нем участие, насколько интересен он и молодежи, и, может быть, людям более солидного возраста?

- Мы только что перезапустили этот проект совместно с Народным фронтом. Мы все знаем, что зачастую в вузах курсовые, дипломные работы делаются по каким-то надуманным, неактуальным темам, просто для того, чтобы работу защитить, и всё. Также мы знаем, что найти хорошее, интересное место для практики, для стажировки бывает очень непросто. Наш проект позволяет собрать наших партнеров (а их уже больше 170), интересные реальные кейсы, интересные реальные задачи, студентам посмотреть на эти задачи и делать свои дипломные, курсовые работы, решая какие-то насущные проблемы конкретного предприятия. Это и интересно, и полезно и для самих студентов, и для предприятий. Те, кто хорошо эти задачи решает, получает приглашение на практику, на стажировку и, скорее всего, потом на дальнейшую работу.

- Для молодежи это безусловный плюс. Потому что выпускники вузов должны понимать, что у них есть перспектива. Готовы ли к этому работодатели – вот вопрос.

- Знаете, у нас вообще такой парадокс существует. Практически любой молодой человек говорит, что крайне сложно найти работу, особенно первую. При этом все работодатели, с которыми мы общаемся, все крупные компании говорят: как же сложно найти сотрудников вообще, а способных, талантливых молодых выпускников в частности. И этот проект, и проект «Лидеры России», и проект «Я – профессионал», и многие другие проекты как раз направлены на то, чтобы объединить желание в развитии одних людей (в данном случае молодежи) и потребности работодателей. Я считаю, что нам это удается, хотя много еще нужно сделать, с теми же «Профстажировками» у нас работа начнется только с сентября, хотя платформа «Профстажировки.рф» уже открыта.

- Может быть, уже есть какие-то первые рабочие места, направления для стажировки молодежи?

- Для этого проще зайти на этот портал «Профстажировки.рф», посмотреть те предложения, которые там есть (их сейчас более 700). Предложения очень интересные, они касаются тем и проблем, которые существуют. Предположим, компания «Сибур» хочет с помощью студентов найти решение по применению беспилотных летательных аппаратов на действующих производственных площадках. Площадки у «Сибура» большие. Есть запросы от компании «Аэрофлот», которая ищет для себя способы продвижения на азиатский рынок. Это больше уже к маркетологам, к студентам других специальностей. Возможно, что кто-то из молодых людей предложит решение, которое будет реально использовано. На любой вкус, практически из любой отрасли есть задачи, надо просто посмотреть, поучаствовать.

- Алексей Геннадьевич, что бы вы сказали тем молодым людям, может быть, не очень молодым, которые говорят: «А, конкурсы, что это – халиф на час. Победа будет, а дальше что?» Стоит ли принимать участие в конкурсах, стоит ли на них рассчитывать?

- Я считаю, что независимо от конкурсов, независимо от нашей платформы «Россия – страна возможностей» нужно вообще быть более активным, если хочешь чего-то в жизни добиться. Скажем, в бизнесе не бывает так, чтобы были какие-то успехи, вершины без падений. Все настоящие предприниматели падают, разбивают колени, встают, двигаются дальше. Это процесс, который происходит обычно не один, не два, иногда даже не десять раз. Независимо от того, чем вы занимаетесь, главное – верить в себя, быть активным и не сдаваться.

- Алексей Геннадьевич, спасибо за этот разговор. Я уверена, что многим нашим радиослушателям, особенно тем, кто пока еще, может быть, не знает, куда применить свои силы и таланты, он поможет.

- Спасибо.