2019-06-15T14:15:39+03:00
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Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Темы дня : Массовая драка под Пензой, отчет о катастрофе Суперджета, отток бизнесменов из Молдавии

Вероника Борисенкова с главными новостями дняВероника Борисенкова с главными новостями дня

Вероника Борисенкова с главными новостями дня

Массовая драка под Пензой, отчет о катастрофе Суперджета, отток бизнесменов из Молдавии

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Главные темы:

- Под Пензой произошла массовая драка, в которой пострадали местные жители, четверых госпитализировали с ножевыми ранениями. Один скончался, еще один - в тяжелом состоянии, в реанимации. В полицию доставили более 170 человек. Массовые волнения произошли из-за межнационального конфликта, местные требуют выселить цыган, с которыми давно конфликтуют.

- По-прежнему нестабильная обстановка в Молдавии. Уже вторую неделю в этой стране продолжается политический кризис.

- Межгосударственный Авиационный комитет опубликовал промежуточный доклад о катастрофе Сухой Суперджет 100 в Шереметьеве. В предварительном отчёте МАК не указана причина трагедии. В документе собрана информация чёрных ящиков, которая позволяет понять, что происходило до, во время и после катастрофы.

- Центробанк снизил ключевую ставку. Она стала меньше на 25 сотых процентных пункта и составляет сейчас семь с половиной процентов. Регулятор пошёл на смягчение денежной политики впервые с марта прошлого года.

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов дал первое развернутое интервью. В программе "Острожно, Собчак" он подробно рассказал о том, как его задержали 6-го июня в центре Москвы у станции метро "Цветной бульвар". Голунов добавил, что пока избегает связей с внешним миром. Например, в интернет практически не заходит. Он не ожидал такой поддержки, которую ему оказало общество.

- У чиновников начнут забирать незадекларированный доход. Министерство юстиции готовит законопроект, который позволит изымать денежные средства, которые не отображены в декларации.

- Следующая история могла быть сценарием нового голливудского блокбастера, но приключилась с простым жителем Тувы. В Тайге на Николая Иргита напал медведь. Отбиваться от хищника было нечем, поэтому мужчина пустил в ход свои... зубы, и откусил зверю язык.

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