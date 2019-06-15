2019-06-15T15:49:13+03:00
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Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Темы дня : Владимир Путин подарил Си Цзиньпину ящик эскимо, а Центробанк разработал учебники для начальной школы

Вероника Борисенкова с главными новостями дняВероника Борисенкова с главными новостями дня

Вероника Борисенкова с главными новостями дня

Владимир Путин подарил Си Цзиньпину ящик эскимо, а Центробанк разработал учебники для начальной школы

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Главные темы:

- ОМОН на каждом въезде и 174 задержанных. Этой ночью жители Чемодановки впервые за несколько дней спали спокойно, порядок в поселке охраняли полицейские – дежурили буквально на каждом углу.

- Владимир Путин подарил Си Цзиньпину ящик эскимо! Лидеры России и Китая встретились в Душанбе, там проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем принимают участие 27 стран.

- Дважды два - не всегда четыре. Центробанк разработал учебники для начальных классов. По ним школьников будут обучать финансовой грамотности. В комплект входят учебное пособие, практикум, рабочие тетради для школьников с первого по четвёртый классы и методический сборник для учителей. Внутри - семь тем, картинки и даже практические задания. Когда новый предмет появится в программе.

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