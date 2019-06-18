Темы дня : В Кремле посоветовали Зеленскому обсуждать Донбасс с его жителями, а не с Москвой, бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по делу о коррупции

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-18T14:38:52+03:00

В Кремле посоветовали Зеленскому обсуждать Донбасс с его жителями, а не с Москвой, бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по делу о коррупции 00:00 00:00

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- Вопросы о принадлежности Донбасса президент Украины Владимир Зеленский должен обсуждать с жителями региона, а не с Москвой - об этом заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера о том, какие темы Киев поднимет на встрече с Владимиром Путиным.

- Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022-м, который должен пройти в Катаре.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев считает, что арест Платини поставит под угрозу проведение мундиаля.

- Чтобы помешать проезду автомобилей можно повесить "знак-кирпич" или поставить шлагбаум. Но жители Новороссийска пошли на радикальные меры - они освободили городскую улицу от транспорта, превратив дорогу в сплошные ухабы. Таким образом новороссийцы решили помешать водителям, которые объезжали дорожный затор через их улицу.

- В Госдуме предложили ввести смертную казнь для наркодилеров. Автором инициативы стал депутат Олег Нилов. По его мнению, нужно наказывать организаторов наркобизнеса с большей строгостью.

- На ЕГЭ предложили отказаться от камер в пользу кондиционеров. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор подчеркнула, что в аудиториях нужно создать благоприятные условия для школьников.