2019-06-18T15:51:07+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Камасутра рулит! Через 8 лет Индия обгонит Китай по количеству населения

Скоро главными на Земле станут индусы, а не китайцы. Если ООН не ошибается, конечноСкоро главными на Земле станут индусы, а не китайцы. Если ООН не ошибается, конечноФото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам ООН, население земли за 30 лет вырастет на 2 миллиарда человек и дойдет до 10 миллиардов

Камасутра рулит! Через 8 лет Индия обгонит Китай по количеству населения

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Население земли за 30 лет вырастет на 2 миллиарда человек. По прогнозам специалистов ООН, к 2050-му году оно составит почти 10 миллиардов.

В докладе организации отмечается, что наибольший темп прироста населения в беднейших странах: в Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии. Также ожидается, что через 8 лет Индия обойдёт Китай в рейтинге самой населенной страны.

По прогнозам ООН население России сократится на 11 миллионов.

Эту новость Радио «Комсомольская правда» прокомментировал Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

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