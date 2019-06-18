Темы дня : Камасутра рулит! Через 8 лет Индия обгонит Китай по количеству населения

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-18T15:51:07+03:00

Скоро главными на Земле станут индусы, а не китайцы. Если ООН не ошибается, конечно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Камасутра рулит! Через 8 лет Индия обгонит Китай по количеству населения 00:00 00:00

Население земли за 30 лет вырастет на 2 миллиарда человек. По прогнозам специалистов ООН, к 2050-му году оно составит почти 10 миллиардов.

В докладе организации отмечается, что наибольший темп прироста населения в беднейших странах: в Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии. Также ожидается, что через 8 лет Индия обойдёт Китай в рейтинге самой населенной страны.

По прогнозам ООН население России сократится на 11 миллионов.

Эту новость Радио «Комсомольская правда» прокомментировал Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.