Темы дня : После драки в Чемодановке в СИЗО посадили 28 человек, россияне задали Путину миллион вопросов, Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

18 Июнь 19:03 2019-06-18T21:23:11+03:00

После драки в Чемодановке в СИЗО посадили 28 человек, россияне задали Путину миллион вопросов, Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским 00:00 00:00

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- Все фигуранты дела о массовой драке в Чемодановке арестованы. Первомайский районный суд Пензы отправил в СИЗО 28 человек. Это - мужчины из цыганской общИны. Они проведут под стражей два месяца.

- Вполне возможно, проблема Чемодановки будет обсуждаться на "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая состоится в четверг. В колл-центры поступило уже около миллиона вопросов со всей страны. Готовит свое обращение президенту и жительница Красноярска Евгения Елизарова. Прославившаяся вирусным роликом про мусорную реформу, она рассказала, что записала еще одно видео на эту же тему, но уже цензурное.

- Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить детские пособия. Речь идёт о выплатах, которые положены семьям с детьми от полутора до трех лет. Сейчас размер составляет 50 рублей.

Теперь правительство предлагает повысить это пособие до регионального прожиточного минимума, но платить деньги лишь нуждающимся.

- Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским.

На кадрах с официальной церемонии в Берлине видно, как лидеры Германии и Украины стоят рядом на красной дорожке. В какой-то момент канцлера начало покачивать, а потом по телу пошла судорога. При этом Зеленский никак не реагировал. Позже на пресс-конференции президент Украины заявил, что Меркель была в безопасности.

- Из Подмосковья пришла новость, которая взорвала информационное пространство своей экзотичностью. В столичном регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков. От укусов черных вдов уже пострадали два человека. Как эти насекомые попали в среднюю полосу России и нужно ли бить тревогу, - выяснял Юрий Кораблев.

- Форбс составил рейтинг самых дорогих землевладений в России. На первом месте оказалась "Фирма "Агрокомплекс" имени Ткачева" - компания на юге страны, принадлежащая семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, стоит почти 70 миллиардов рублей.